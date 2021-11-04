Тим Цзю: Сауля Альвареса можно победить

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю высказался о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC Сауле Альваресе.
«У Сауля Альвареса многое очень хорошо получается, однако идеальных боксёров не существует. Его можно победить, и я хотел бы встретиться с кем-то, вроде него. В первом бою Головкин показал, что есть способ одолеть Сауля Альвареса. Я бы сделал с Канело то же самое, что он делает со своими оппонентами — забрал бы бой в свои руки и находил возможности для ударов, которые его потрясут. А потрясти ударом можно любого.
Что касается Калеба Планта, то думаю, что он будет хорошо смотреться пару раундов, но потом Альварес его догонит», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.
Напомним, в ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. В случае победы Альварес станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Свой последний бой Альварес провёл 9 мая 2021 года. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.
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