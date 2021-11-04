Шон О'Мэлли: Пётр Ян — мой самый любимый боец в UFC

Американский боец UFC Шон О’Мэлли поделился мнением о временном чемпионе организации в легчайшем весе Петре Яне.



«Думаю, сейчас Пётр Ян — мой самый любимый боец в UFC. Его самая сильная сторона — умение адаптироваться. Очевидно, Пётр очень силён в боксе, но он показал, как он умеет приспосабливаться — проиграв первый раунд Кори, проиграв первый раунд Стерлингу, проиграв первый раунд Жозе Альдо, в итоге он перебил их в доминирующем стиле. Это было очень круто и зрелищно», — приводит слова О’Мэлли BJPenn.



Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Алджэмейн тогда симулировал травму.



На турнире UFC 267 Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.