Иван Штырков перевесил Артура Астахова на 250 граммов перед поединком в ACA

5 ноября боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков проведёт свой третий бой в лиге ACA. Его соперником станет Артур Астахов. Сегодня спортсмены прошли процедуру взвешивания: Иван показал на весах 93,35 кг, а его оппонент оказался на 250 граммов легче.
Этот бой будет интересен сразу с нескольких точек зрения. На первом плане, конечно же, титульная гонка в лиге ACA. Сейчас Штырков и Астахов расположены друг за другом: Иван занимает седьмую строчку рейтинга, Артур стоит на шестой.
Кроме того, перчинки этому бою добавляет географическое дерби. Артур Астахов представляет другую екатеринбургскую команду бойцов-профессионалов — «Рать». Еще в сентябре, когда встречу только анонсировали, президент лиги ACA Алексей Яценко рассказал «Чемпионату» об этой составляющей: «Это будет дерби Екатеринбурга. И, как сказали парни из столицы Урала, это будет дерби двух команд — хорошо, что оно пройдёт в Москве».
В мировых топах бойцы тоже не так уж и далеко друг от друга. По версии Fightmatrix Иван Штырков занимает 47-ю строчку в мире и 7-ю — в России, а Артур Астахов стоит на 68-й и 16-й позиции соответственно. Результат очной встречи может сильно изменить ситуацию.
Бой Штырков — Астахов пройдет уже завтра, 5 ноября, в Москве, на турнире ACA 131. Прямую трансляцию поединка вы сможете увидеть на телеканале «Матч ТВ».
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