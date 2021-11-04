Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

24-летний боксёр из Зимбабве умер после нокаута

24-летний боксёр из Зимбабве умер после нокаута
Комментарии

24-летний боксёр из Зимбабве Таурай Зимунья скончался после поединка с соотечественником Тинайе Маджони, сообщает ВВС. Зимунью нокаутировали в третьем раунде, после чего его не сумели привести в сознание. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, вскоре боксёр умер в больнице.

Официальная причина смерти пока не называется. По предварительной информации, из-за пропущенных ударов у Зимуньи произошло кровоизлияние в мозг. В спортивной истории Зимбабве это первый случай, когда боксёр погибает из-за полученных в поединке травм. Власти намерены провести расследование.

Ранее в США умер Джастин Томпсон, проигравший нокаутом в бою на голых кулаках. Спортсмен несколько месяцев провёл в больнице, но так и не оправился от последствий нокаута.

«Разве кто-то шокирован?» После нокаута в поединке на голых кулаках погиб боец «Разве кто-то шокирован?» После нокаута в поединке на голых кулаках погиб боец
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021