24-летний боксёр из Зимбабве умер после нокаута

24-летний боксёр из Зимбабве Таурай Зимунья скончался после поединка с соотечественником Тинайе Маджони, сообщает ВВС. Зимунью нокаутировали в третьем раунде, после чего его не сумели привести в сознание. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, вскоре боксёр умер в больнице.
Официальная причина смерти пока не называется. По предварительной информации, из-за пропущенных ударов у Зимуньи произошло кровоизлияние в мозг. В спортивной истории Зимбабве это первый случай, когда боксёр погибает из-за полученных в поединке травм. Власти намерены провести расследование.
Ранее в США умер Джастин Томпсон, проигравший нокаутом в бою на голых кулаках. Спортсмен несколько месяцев провёл в больнице, но так и не оправился от последствий нокаута.
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