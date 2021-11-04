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Зубайра Тухугов — о слабом знании русского языка: я не вижу в этом позора

Зубайра Тухугов — о слабом знании русского языка: я не вижу в этом позора
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Известный боец UFC Зубайра Тухугов рассказал, что его не волнуют люди, критикующие уровень его знания русского языка. Спортсмен подчеркнул, что отлично знает чеченский язык.

«Честно говорю, мне наплевать, что говорят. Знаю я русский язык или нет — не вижу в этом позора.

Когда я учился, была война. Конечно, половина нашего района в Чечне не очень знает русский язык, так как не было возможности учиться. Не считаю это позором, ведь свой родной язык я знаю отлично. Писать на русском умею, читать умею, говорить могу: это второй язык для меня. Знаешь хорошо, не знаешь – это не позор для меня.

Как у меня с английским языком? Как с русским», – рассказал Тухугов в беседе с журналистом Игорем Лазориным в «Инстаграме».

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