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Хосе Торрес выбыл с боя, Али Багаутинов будет драться с Шоном Сантеллой на BRAVE CF 55

Хосе Торрес выбыл с боя, Али Багаутинов будет драться с Шоном Сантеллой на BRAVE CF 55
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Али Багаутинов получил нового соперника для главного боя турнира BRAVE CF 55 в России, проводимого совместно с ProFC. Он встретится с американцем Шоном Сантеллой в последнем полуфинальном поединке турнира BRAVE CF в наилегчайшем весе. Победитель этого турнира получит титул чемпиона мира.

Сантелла заменит своего соотечественника и бывшего соперника в наилегчайшем весе Хосе Торреса, который снялся с соревнований из-за трудностей с весогонкой в тот момент, когда до официального взвешивания оставалось меньше 24 часов.

Поэтому матчмейкеры предложили Сантелле место в полуфинале турнира, который первоначально должен был сразиться на том же турнире BRAVE CF 55 с другим российским бойцом в лице Ризвана Абуева.

Багаутинов против Сантеллы — не единственный новый бой, который пройдёт на BRAVE CF 55. Даниэль Гаучо, Луис Фелипе Диас и Немат Абдрашитов снялись с турнира по разным причинам. Гаучо и Диас были заменены на Абусупьяна Алиханова и Виталия Твердохлебова соответственно, а бой Абдрашитов против Абдулмуталипа Гаирбекова был отменён.

Обновлённый файткард BRAVE CF 55:

Наилегчайший вес: Али Багаутинов vs Шон Сантелла
Супер-полусредний вес: Артур Свиридов vs Ибрагим Мане
Легкий вес: Камиль Магомедов vs Сэм Паттерсон
Средний вес: Рустам Чсиев vs Абусупьян Алиханов
Полусредний вес: Андрей Браговский vs Сергей Ясковец
Супер-полусредний вес: Камал Магомедов vs Виталий Твердохлебов
Промежуточный вес (72,5 кг): Артур Алиев vs Али Абдулхаликов
Средний вес: Газимурад Магомедов vs Джабраил Айдамиров
Полулёгкий вес: Ахмед Омаров vs Альберт Маллакурбанов
Легчайший вес: Алан Балаев vs Вадим Павликов.

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