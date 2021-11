Хосе Торрес выбыл с боя, Али Багаутинов будет драться с Шоном Сантеллой на BRAVE CF 55

Али Багаутинов получил нового соперника для главного боя турнира BRAVE CF 55 в России, проводимого совместно с ProFC. Он встретится с американцем Шоном Сантеллой в последнем полуфинальном поединке турнира BRAVE CF в наилегчайшем весе. Победитель этого турнира получит титул чемпиона мира.



Сантелла заменит своего соотечественника и бывшего соперника в наилегчайшем весе Хосе Торреса, который снялся с соревнований из-за трудностей с весогонкой в тот момент, когда до официального взвешивания оставалось меньше 24 часов.



Поэтому матчмейкеры предложили Сантелле место в полуфинале турнира, который первоначально должен был сразиться на том же турнире BRAVE CF 55 с другим российским бойцом в лице Ризвана Абуева.



Багаутинов против Сантеллы — не единственный новый бой, который пройдёт на BRAVE CF 55. Даниэль Гаучо, Луис Фелипе Диас и Немат Абдрашитов снялись с турнира по разным причинам. Гаучо и Диас были заменены на Абусупьяна Алиханова и Виталия Твердохлебова соответственно, а бой Абдрашитов против Абдулмуталипа Гаирбекова был отменён.



Обновлённый файткард BRAVE CF 55:



Наилегчайший вес: Али Багаутинов vs Шон Сантелла

Супер-полусредний вес: Артур Свиридов vs Ибрагим Мане

Легкий вес: Камиль Магомедов vs Сэм Паттерсон

Средний вес: Рустам Чсиев vs Абусупьян Алиханов

Полусредний вес: Андрей Браговский vs Сергей Ясковец

Супер-полусредний вес: Камал Магомедов vs Виталий Твердохлебов

Промежуточный вес (72,5 кг): Артур Алиев vs Али Абдулхаликов

Средний вес: Газимурад Магомедов vs Джабраил Айдамиров

Полулёгкий вес: Ахмед Омаров vs Альберт Маллакурбанов

Легчайший вес: Алан Балаев vs Вадим Павликов.