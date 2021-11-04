UFC опубликовала проморолик ко второму бою Камару Усман — Колби Ковингтон

Промоушен UFC опубликовал проморолик ко второму бою Камару Усман — Колби Ковингтон. Напомним, бой за звание чемпиона в полусреднем весе состоится на UFC 268. Турнир пройдёт в ночь с 6 на 7 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».



Смотреть турнир UFC 268 можно на видеосервисах UFC Fight Pass, Wink и More.tv. Бои основного карда начнутся около 05:00 мск, а главный бой состоится не ранее 07:45 мск.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Основной кард турнира UFC 268 выглядит следующим образом:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Чжан Вейли – Роуз Намаюнас

Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи

Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Эл Яквинта – Бобби Грин

Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.