«Заткнитесь и дайте мне поработать». Дана Уайт — о критике идеи боя Диаза и Чимаева

Президент промоушена UFC Дана Уайт отреагировал на критику идеи поединка между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым. Некоторые болельщики считают, что Чимаев «разрушит наследие» Диаза. Ранее функционер заявил, что обязательно попытается организовать данный бой.



«В боях, в любой спортивной карьере наступает момент, когда возникает вопрос: «Могу ли я дальше здесь находиться?» Все знают, что Нейт проиграл свой последний бой. Что и как обесценит его наследие? Как его обесценит Хамзат Чимаев?



Вы понимаете, какой масштаб у этого боя? Все эти критики – идиоты, они ничего не понимают. Я занимаюсь крупнейшим бизнесом в ММА на планете. Заткнитесь и дайте мне поработать», — рассказал Уайт подкасту Barstool Sports.