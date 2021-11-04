Появилось видео победного боя сына Рамзана Кадырова на турнире «Время легенд»

3 ноября в Грозном на арене Дворца спорта имени Увайса Ахтаева состоялся Международный турнир по профессиональному боксу «Время легенд». В одном из выставочных поединков принимал участие Эли Кадыров — сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Эли одержал досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде над уроженцем Ставрополя Хетагом Хаткаровым.



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Бой проходил по правилам любительского бокса в весовой категории до 65 кг. Теперь рекорд Кадырова-младшего составляет 7-0. Отметим, что на турнире выступали и другие боксёры клуба «Ахмат» — Абдул-Керим Эдилов, Асламбек Идигов, Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев и Ризван Элиханов.

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