Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор продемонстрировал отличную физическую форму. Напомним, ирландский спортсмен продолжает восстанавливаться после перелома ноги.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» Конора Макгрегора.

Макгрегор получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением. Ирландец твёрдо намерен встретиться с Порье в четвёртый раз: в трёх боях с Дастином он проиграл дважды.



Недавно Макгрегор впервые приступил к тренировкам после травмы.