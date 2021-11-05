«Если вы индиец, я говорю вам спасибо». Макгрегор поделился яркими эмоциями от Индии

Известный боец Конор Макгрегор опубликовал в «Твиттере» восторженное заявление в адрес Индии, по которой он сейчас путешествует. Спортсмен подчеркнул, что Индия дала цивилизации очень многое.



«Индия изобрела шахматы, изобрела йогу. Индийцы даже научили нас считать. Эйнштейн сказал, мы многим обязаны этой стране. В Индии даже есть золотой храм, где бесплатно кормят 100 тыс. человек каждый день. Индийцы реально крутые! Если вы индиец, я говорю вам спасибо», — написал Макгрегор в «Твиттере».



Ирландский спортсмен пока не выступает из-за травмы ноги. Макгрегор получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье.

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