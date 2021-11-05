«Дальше чё». Хабиб – о высказывании Уланбекова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на изречение, которое оставил в своём «инстаграме» российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков.
«Успех — это лестница, на которую не взобраться, держа руки в карманах», — написал Уланбеков.
Фото можно посмотреть на странице Тагира Уланбекова в «Инстаграме».
«Дальше чё», — прокомментировал Хабиб.
«Скинь ссылку на этот цитатник», — написал в комментариях также и Ислам Махачев.
Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Бой продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.
- 5 ноября 2021
-
10:30
-
09:35
-
09:15
-
07:40
-
00:54
-
00:36
-
00:00
- 4 ноября 2021
-
23:29
-
23:20
-
22:14
-
21:06
-
20:35
-
20:00
-
19:32
-
18:58
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
16:33
-
15:54
-
14:47
-
13:47
-
12:47
-
11:49
-
10:52
-
09:26
-
00:31
-
00:09
- 3 ноября 2021
-
23:09
-
22:38
-
22:23
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:27