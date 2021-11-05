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«Дальше чё». Хабиб – о высказывании Уланбекова

«Дальше чё». Хабиб – о высказывании Уланбекова
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на изречение, которое оставил в своём «инстаграме» российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков.

«Успех — это лестница, на которую не взобраться, держа руки в карманах», — написал Уланбеков.

Фото можно посмотреть на странице Тагира Уланбекова в «Инстаграме».

«Дальше чё», — прокомментировал Хабиб.

«Скинь ссылку на этот цитатник», — написал в комментариях также и Ислам Махачев.

Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Бой продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.

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