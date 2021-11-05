«Дальше чё». Хабиб – о высказывании Уланбекова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на изречение, которое оставил в своём «инстаграме» российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков.



«Успех — это лестница, на которую не взобраться, держа руки в карманах», — написал Уланбеков.

Фото можно посмотреть на странице Тагира Уланбекова в «Инстаграме».

«Дальше чё», — прокомментировал Хабиб.

«Скинь ссылку на этот цитатник», — написал в комментариях также и Ислам Махачев.

Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Бой продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.