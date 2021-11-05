Хамзат Чимаев: скоро увидимся

Известный боец UFC Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме», где намекнул на скорое возвращение в октагон.



«Скоро увидимся», — написал Чимаев.

Фотографию можно посмотреть на странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Хамзат тяжело перенёс коронавирус. После болезни у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент боец объявил об уходе из спорта. Но глава Чечни Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства. Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.