Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев: скоро увидимся

Хамзат Чимаев: скоро увидимся
Комментарии

Известный боец UFC Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме», где намекнул на скорое возвращение в октагон.

«Скоро увидимся», — написал Чимаев.

Фотографию можно посмотреть на странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Хамзат тяжело перенёс коронавирус. После болезни у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент боец объявил об уходе из спорта. Но глава Чечни Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства. Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

«Я главная звезда в UFC и сделал для них бабки». Хамзат Чимаев вернулся «Я главная звезда в UFC и сделал для них бабки». Хамзат Чимаев вернулся
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021