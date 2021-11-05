Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев: я уже давно готов подраться за титул и доказал это своими победами

Ислам Махачев: я уже давно готов подраться за титул и доказал это своими победами
Комментарии

Известный боец UFC Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мнением о своих шансах получить титульный поединок.

«В ближайшее время состоятся два больших боя в моём дивизионе, многое будет зависеть от результата этих поединков. При лучшем раскладе у меня появится шанс оспорить пояс чемпиона. Я уже давно готов подраться за титул и доказал это своими победами», — написал Махачев.

Фотографию можно посмотреть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём.

Новость по теме
«Дальше чё». Хабиб – о высказывании Уланбекова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021