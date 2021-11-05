Ислам Махачев: я уже давно готов подраться за титул и доказал это своими победами
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Известный боец UFC Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мнением о своих шансах получить титульный поединок.
«В ближайшее время состоятся два больших боя в моём дивизионе, многое будет зависеть от результата этих поединков. При лучшем раскладе у меня появится шанс оспорить пояс чемпиона. Я уже давно готов подраться за титул и доказал это своими победами», — написал Махачев.
Фотографию можно посмотреть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём.
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