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Гэтжи резко ответил Ковингтону, оскорбившему семью Усмана

Гэтжи резко ответил Ковингтону, оскорбившему семью Усмана
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В ночь на 5 ноября в Нью-Йорке (США) прошла пресс-конференция в преддверии турнира UFC 268. В ней приняли участие главные звёзды спортивного шоу. В ходе мероприятия зрители стали свидетелями перепалки легковеса Джастина Гэтжи и полусредневеса Колби Ковингтона. Первому не понравилось, что Ковингтон оскорблял семью своего следующего соперника, чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«Чёртов идиот», — сказал Гэтжи.

«Джастин, у тебя уже не осталось мозгов, прекрати», — парировал Ковингтон.

«Мне хватает мозгов не говорить о семьях других людей», — заключил Гэтжи.

Следующий бой Гэтжи проведёт на UFC 268. Соперником Джастина будет американец Майкл Чендлер. Ковингтон на том же турнире встретится с Усманом.

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