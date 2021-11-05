Ковингтон обвинил Усмана в расизме

В ночь на 5 ноября в Нью-Йорке (США) прошла пресс-конференция в преддверии турнира UFC 268. Её главными действующими лицами стали чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и американец Колби Ковингтон. В ходе мероприятия они не раз поддевали друг друга. В одном из эпизодов Колби обвинил соперника в расизме.



Когда Усмана спросили, кто же победит в грядущем бою, он сказал «ставьте всегда на чёрное». Ковингтон отметил, что это «похоже на расизм».



«Тебе ли об этом не знать», — с иронией ответил Усман, намекая на политические взгляды Ковингтона.



«Я знаю одну расу — зелёную. Я говорю о долларах и своём банковском счёте», — ответил Ковингтон.

На этой же пресс-конференции Ковингтон оскорбил родителей Усмана, назвав отца зеком, и «посочувствовав» матери, которой приходится жить с преступником и сыном-читером.