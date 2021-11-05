Полный кард турнира UFC 268 с поединками Усман — Ковингтон, Гэтжи — Чендлер

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.
Основной кард:
Камару Усман – Колби Ковингтон (главный бой, титульный поединок в полусреднем весе)
Роуз Намаюнас — Чжан Вейли (титульный поединок в женском минимальном весе)
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи
Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.
Предварительный кард:
Алекс Перейра — Андреас Михайлидис
Эл Яквинта — Бобби Грин
Филипп Хоуз — Крис Кёртис
Эдмен Шахбазян — Нассурдин Имавов
Иэн Гарри — Джордан Уилльямс
Жан Вилланте — Крис Барнетт
Дастин Джейкоби — Джон Аллан
Мелсик Багдасарян — Бруно Соуза
Карлос Вергара — Оде Осборн
- 5 ноября 2021
-
13:33
-
13:20
-
12:24
-
12:18
-
12:11
-
11:01
-
10:51
-
10:30
-
09:35
-
09:15
-
07:40
-
00:54
-
00:36
-
00:00
- 4 ноября 2021
-
23:29
-
23:20
-
22:14
-
21:06
-
20:35
-
20:00
-
19:32
-
18:58
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
16:33
-
15:54
-
14:47
-
13:47
-
12:47
-
11:49
-
10:52
-
09:26
-
00:31
-
00:09