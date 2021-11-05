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Полный кард турнира UFC 268 с поединками Усман — Ковингтон, Гэтжи — Чендлер

Полный кард турнира UFC 268 с поединками Усман — Ковингтон, Гэтжи — Чендлер
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон (главный бой, титульный поединок в полусреднем весе)
Роуз Намаюнас — Чжан Вейли (титульный поединок в женском минимальном весе)
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи
Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.

Предварительный кард:

Алекс Перейра — Андреас Михайлидис
Эл Яквинта — Бобби Грин
Филипп Хоуз — Крис Кёртис
Эдмен Шахбазян — Нассурдин Имавов
Иэн Гарри — Джордан Уилльямс
Жан Вилланте — Крис Барнетт
Дастин Джейкоби — Джон Аллан
Мелсик Багдасарян — Бруно Соуза
Карлос Вергара — Оде Осборн

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