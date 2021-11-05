Полный кард турнира UFC 268 с поединками Усман — Ковингтон, Гэтжи — Чендлер

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон (главный бой, титульный поединок в полусреднем весе)

Роуз Намаюнас — Чжан Вейли (титульный поединок в женском минимальном весе)

Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи

Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.



Предварительный кард:

Алекс Перейра — Андреас Михайлидис

Эл Яквинта — Бобби Грин

Филипп Хоуз — Крис Кёртис

Эдмен Шахбазян — Нассурдин Имавов

Иэн Гарри — Джордан Уилльямс

Жан Вилланте — Крис Барнетт

Дастин Джейкоби — Джон Аллан

Мелсик Багдасарян — Бруно Соуза

Карлос Вергара — Оде Осборн