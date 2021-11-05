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Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором

Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал семейное фото с братом Фёдором и сестрой Мариной.

«Оскол. Я, Федя и Марина», — подписал фотографию Александр.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

С братом Фёдором у Александра сохраняются напряжённые отношения. Отметим, что он тем не менее поздравил Фёдора с победой, которую он одержал в поединке с американцем Тимоти Джонсоном Bellator 269.

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Сам Александр последний бой провёл с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым.

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