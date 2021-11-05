Уланбеков — Хабибу: извини, брат, в этот вечер ты немного постарел из-за нас

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост в своём официальном «инстаграме», где вспомнил о поединке с бразильским бойцом Алланом Насименто.



«О чём я думал после второго раунда? Что бой может продолжиться в раздевалке, если не выложусь в третьем. Хабиб, извини, брат, в этот вечер ты немного постарел из-за нас», — написал Уланбеков.



Бой Тагира с Насименто продлился все три раунда, в ходе которых россиянин доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Для Тагира этот успех стал уже 14-м в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.