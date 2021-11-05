«Победой я обязан дорогому дяде». Племянник Кадырова — об успехе на турнире по боксу

Магомед Делимханов, племянник глава Чеченской Республики Рамзана Кадырова, подвёл итоги своего выступления на турнире по боксу «Время Легенд 7», где он одолел Марата Хузеева.



«Состоялся мой успешный дебют на профессиональном ринге. Своей победой я обязан моему дорогому дяде, главе ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, который верил в меня и создал в регионе все условия для спортивных достижений.



Сегодня благодаря первому президенту ЧР, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову, в регионе была начата планомерная работа по возрождению спортивных объектов и спорта в целом. В каждом городе и практически в каждом населенном пункте на сегодняшний день имеется необходимая инфраструктура. Я горд тем, что представляю Республиканский клуб «Ахмат»! Спасибо всем, кто за меня болел и переживал!» — написал Делимханов в своём «инстаграме».

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