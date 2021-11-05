Конор Макгрегор встретился с голливудским актёром Джонни Деппом. Фото
Поделиться
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своём официальном «инстаграме», показав фото со встречи со знаменитым голливудским актёром Джонни Деппом.
«Я и Джон Депп наслаждаемся бокалом прекрасного вина. Спасибо за доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье, Джонни! Настоящий джентльмен», — написал Макгрегор.
Фотографии можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье.
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
16:27
-
15:24
-
15:14
-
14:36
-
14:21
-
13:33
-
13:20
-
12:24
-
12:18
-
12:11
-
11:01
-
10:51
-
10:30
-
09:35
-
09:15
-
07:40
-
00:54
-
00:36
-
00:00
- 4 ноября 2021
-
23:29
-
23:20
-
22:14
-
21:06
-
20:35
-
20:00
-
19:32
-
18:58
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
16:33
-
15:54
-
14:47
-
13:47
-
12:47
Партнерский контент