Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор встретился с голливудским актёром Джонни Деппом. Фото

Конор Макгрегор встретился с голливудским актёром Джонни Деппом. Фото
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своём официальном «инстаграме», показав фото со встречи со знаменитым голливудским актёром Джонни Деппом.

«Я и Джон Депп наслаждаемся бокалом прекрасного вина. Спасибо за доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье, Джонни! Настоящий джентльмен», — написал Макгрегор.

Фотографии можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье.

«Макгрегор — опасный и жестокий человек». Ирландец ни за что побил известного диджея «Макгрегор — опасный и жестокий человек». Ирландец ни за что побил известного диджея
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021