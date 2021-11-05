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«Брат, в этом твоя заслуга!» Тухугов отдал должное Хабибу

«Брат, в этом твоя заслуга!» Тухугов отдал должное Хабибу
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Известный боец UFC Зубайра Тухугов ответил экс-чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Ранее Хабиб признался, что именно победа Тухугова на турнире UFC 267 порадовала его больше всего. Нурмагомедов подчеркнул, что Зубайра знал, что дерётся с травмой, а потому понимал, в любой момент повреждение может дать о себе знать.

«Брат, в этом твоя заслуга! Баркалла тебе за всё», — написал Тухугов.

На UFC 267 Зубайра встречался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову. Для российского бойца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Ещё один бой завершился вничью.

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