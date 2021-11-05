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Результаты взвешивания UFC 268: Ковингтон оказался чуть тяжелее Усмана

Результаты взвешивания UFC 268: Ковингтон оказался чуть тяжелее Усмана
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.

В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам Ковингтон оказался чуть тяжелее Усмана.

UFC 268. Взвешивание

Основной кард:

Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)
Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)
Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)
Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)
Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).

Предварительный кард:

Алекс Перейра (185,8) — Андреас Михайлидис (185)
Эл Яквинта (155,8) — Бобби Грин (155,2)
Филипп Хоуз (185,4) — Крис Кёртис (186)
Эдмен Шахбазян (185,4) — Нассурдин Имавов (184,6)
Иэн Гарри (169,6) — Джордан Уилльямс (170,6)

Ранний предварительный кард

Жан Вилланте (260,6) — Крис Барнетт (263,8)
Дастин Джейкоби (203,4) — Джон Аллан (205,0)
Мелсик Багдасарян (145,4) — Бруно Соуза (148,4)
Карлос Вергара — Оде Осборн (125,2).

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