Махачев: Хасбулла ждёт контракта UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с видеоблогером с Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.



«Хасбулла ждёт контракта UFC», — написал Махачев.

Напомним, Хасбик Хасбик прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Ислама Махачева в поединке с Дэном Хукером. Хасбулла встречался с президентом UFC Даной Уайтом. В недавнем интервью Уайт оценил перспективы Хасбика провести поединок в промоушене.



18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.