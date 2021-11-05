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Джамбулат Бижамов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу

Джамбулат Бижамов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу
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Российский боксёр Джамбулат Бижамов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу в Сербии. В финале турнира в весовой категории до 75 кг Бижамов уступил кубинскому спортсмену Эрнандесу Йоэнлису.

Помимо Бижамова, в финалы в своих весовых категориях вышли ещё два российских спортсмена — Марк Петровский поборется за награду высшего достоинства с представителем Армении Давитом Чалояном в весовой категории до 92 кг, а в весовой категории до 71 кг состоится финальный поединок между россиянином Вадим Мусаев и украинцем Юрием Захарьевым.

Отметим, что в полуфинале Джамбулат Бижамов оказался сильнее Вирапону Чонджохо из Таиланда.

Чемпионат мира по боксу 2021 года проходит в Белграде с 25 октября по 6 ноября.

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