Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова на турнире ACA 131

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу над соотечественником Артуром Астаховым на турнире ACA 131 в Москве.

Поединок проходил в полутяжёлом весе в рамках основного карда соревнований. Бой завершился на последних секундах первого раунда после хлёсткого нокаута в исполнении Штыркова.

Иван Штырков одержал 19-ю победу в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё два поединка Штырков проиграл, в одном была зафиксирована ничья. Артур Астахов потерпел восьмое поражение в 28 встречах в профессиональных ММА.

В преддверии поединка спортсмены находились рядом друг с другом в титульной гонке АСА — Иван Штырков занимал седьмую строчку рейтинга, а Артур Астахов находился на шестой.