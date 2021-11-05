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Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова на турнире ACA 131

Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова на турнире ACA 131
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу над соотечественником Артуром Астаховым на турнире ACA 131 в Москве.

Поединок проходил в полутяжёлом весе в рамках основного карда соревнований. Бой завершился на последних секундах первого раунда после хлёсткого нокаута в исполнении Штыркова.

Иван Штырков одержал 19-ю победу в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё два поединка Штырков проиграл, в одном была зафиксирована ничья. Артур Астахов потерпел восьмое поражение в 28 встречах в профессиональных ММА.

В преддверии поединка спортсмены находились рядом друг с другом в титульной гонке АСА — Иван Штырков занимал седьмую строчку рейтинга, а Артур Астахов находился на шестой.

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