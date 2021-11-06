Альварес перевесил Планта. Бойцы устроили перепалку на битве взглядов

В Лас-Вегасе (США) состоялась процедура взвешивания в преддверии вечера бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. В случае победы Альварес станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
По итогам взвешивания Альварес оказался на 0,5 кг тяжелее Планта. Вес Альвареса — 76,2 кг, Планта — 75,7 кг.
Во время церемонии битвы взглядов между боксёрами произошла жёсткая словесная перепалка.
В прямом эфире бой покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 04:00 мск 7 ноября. Также боксёрский вечер можно посмотреть с помощью сервиса DAZN.
Свой последний бой Альварес провёл 9 мая 2021 года. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом — британский боксёр не вышел на девятый раунд.
Плант в последний раз дрался в январе 2021 года, одолев Калеба Труэкса единогласным решением судей.
- 6 ноября 2021
-
01:51
-
00:55
-
00:32
- 5 ноября 2021
-
23:07
-
22:40
-
22:20
-
21:51
-
20:28
-
19:19
-
18:05
-
17:12
-
16:27
-
15:24
-
15:14
-
14:36
-
14:21
-
13:33
-
13:20
-
12:24
-
12:18
-
12:11
-
11:01
-
10:51
-
10:30
-
09:35
-
09:15
-
07:40
-
00:54
-
00:36
-
00:00
- 4 ноября 2021
-
23:29
-
23:20
-
22:14
-
21:06
-
20:35