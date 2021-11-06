Альварес перевесил Планта. Бойцы устроили перепалку на битве взглядов

В Лас-Вегасе (США) состоялась процедура взвешивания в преддверии вечера бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. В случае победы Альварес станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

По итогам взвешивания Альварес оказался на 0,5 кг тяжелее Планта. Вес Альвареса — 76,2 кг, Планта — 75,7 кг.

Во время церемонии битвы взглядов между боксёрами произошла жёсткая словесная перепалка.

В прямом эфире бой покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 04:00 мск 7 ноября. Также боксёрский вечер можно посмотреть с помощью сервиса DAZN.

Свой последний бой Альварес провёл 9 мая 2021 года. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом — британский боксёр не вышел на девятый раунд.

Плант в последний раз дрался в январе 2021 года, одолев Калеба Труэкса единогласным решением судей.