Патрик Микс победил сабмишеном Джеймса Галлахера в соглавном бою Bellator 270

В Дублине (Ирландия) на стадионе «3Arena» состоялся соглавный бой турнира Bellator 270, в котором сошлись представители легчайшего веса 28-летний американец Патрик Микс и 25-летний представитель Ирландии Джеймс Галлахер.

Бой завершился победой сабмишеном (удушение гильотиной) в исполнении Патрика Микса в третьем раунде.

Таким образом, на счету Микса 22 победы в ММА при одном поражении, а его оппонент потерпел второе поражение в карьере, одержав ранее 11 побед.

Отметим, что на взвешивании Патрик Микс показал вес в 62,5 кг и не сумел уложиться в лимит легчайшего веса (до 61,7 кг). Он отдаст часть гонорара промоушену.

Напомним, главным событием турнира Bellator 270 станет реванш между Патрики Фрейре и Питером Куилли.