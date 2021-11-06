Патрик Микс победил сабмишеном Джеймса Галлахера в соглавном бою Bellator 270
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В Дублине (Ирландия) на стадионе «3Arena» состоялся соглавный бой турнира Bellator 270, в котором сошлись представители легчайшего веса 28-летний американец Патрик Микс и 25-летний представитель Ирландии Джеймс Галлахер.
Бой завершился победой сабмишеном (удушение гильотиной) в исполнении Патрика Микса в третьем раунде.
Таким образом, на счету Микса 22 победы в ММА при одном поражении, а его оппонент потерпел второе поражение в карьере, одержав ранее 11 побед.
Отметим, что на взвешивании Патрик Микс показал вес в 62,5 кг и не сумел уложиться в лимит легчайшего веса (до 61,7 кг). Он отдаст часть гонорара промоушену.
Напомним, главным событием турнира Bellator 270 станет реванш между Патрики Фрейре и Питером Куилли.
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