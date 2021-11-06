Патрики Фрейре взял реванш у Питера Куилли на Bellator 270 и завоевал титул в лёгком весе

В Дублине (Ирландия) на стадионе «3Arena» состоялся главный бой турнира Bellator 270, в котором за вакантный титул в лёгком весе сошлись 32-летний ирландец Патрик Куилли и 35-летний представитель Бразилии Патрики Фрейре.
Поединок завершился победой Фрейре в первом раунде нокаутом. Таким образом, он взял реванш у Куилли за поражение Bellator 258 в мае этого года, когда Патрик выиграл бой техническим нокаутом после остановки поединка доктором.
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Теперь на счету Фрейре 24 победы в ММА при 10 поражениях, а его оппонент Питер Куилли потерпел 6-е поражение за карьеру, имея за плечами 12 побед.
Напомним, ранее состоялся соглавный бой турнира Bellator 270, в котором сошлись представители легчайшего веса 28-летний американец Патрик Микс и 25-летний представитель Ирландии Джеймс Галлахер. Бой завершился победой сабмишеном (удушение гильотиной) в исполнении Патрика Микса в третьем раунде.
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