Битвы взглядов перед турниром UFC 268 с титульным поединком Усман – Ковингтон

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.
В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания, а затем и битвы взглядов.
UFC 268. Взвешивание
Основной кард:
Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)
Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)
Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)
Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)
Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).
Предварительный кард:
Алекс Перейра (185,8) — Андреас Михайлидис (185)
Эл Яквинта (155,8) — Бобби Грин (155,2)
Филипп Хоуз (185,4) — Крис Кёртис (186)
Эдмен Шахбазян (185,4) — Нассурдин Имавов (184,6)
Иэн Гарри (169,6) — Джордан Уилльямс (170,6)
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