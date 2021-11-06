Битвы взглядов перед турниром UFC 268 с титульным поединком Усман – Ковингтон

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.



В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания, а затем и битвы взглядов.

UFC 268. Взвешивание

Основной кард:

Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)

Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)

Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)

Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)

Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).



Предварительный кард:

Алекс Перейра (185,8) — Андреас Михайлидис (185)

Эл Яквинта (155,8) — Бобби Грин (155,2)

Филипп Хоуз (185,4) — Крис Кёртис (186)

Эдмен Шахбазян (185,4) — Нассурдин Имавов (184,6)

Иэн Гарри (169,6) — Джордан Уилльямс (170,6)