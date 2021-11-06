Конор Макгрегор пожертвовал € 30 тыс. девочке из Дублина, борющейся за свою жизнь

33-летний экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор совершил пожертвование на внушительную сумму для семьи 6-летней девочки из Дублина (Ирландия). Об этом сообщает Mirror.

Алие был поставлен диагноз агрессивной опухоли головного мозга ещё в июле после того, как она почувствовала тошноту и проблемы со зрением. Семье девочки сообщили душераздирающие новости, поскольку обследование показало, что наихудший сценарий, который они обсуждали ранее с врачами, подтвердился.

Это злокачественная опухоль головного мозга высокой степени злокачественности, также известная как диффузная внутренняя глиома понтина (DIPG), наиболее смертоносный рак головного мозга у детей, по статистике менее 10 % из них проживают более двух лет после постановки диагноза.

Поскольку лекарства не было, семья создала страницу на специализированной платформе, чтобы помочь собрать деньги на пробное лечение в Америке, которое может значительно улучшить качество жизни Алии.

Целью сбора было € 40 тыс., но суперзвезда UFC Конор Макгрего сделал щедрое пожертвование в размере € 30 тыс., в результате чего сумма собранных средств значительно превысила необходимую сумму.

Откликнувшись на пост в «Твиттере» после того, как Конора попросили сделать пожертвование, боец написал: «Готово! Да благословит Бог эту сильную маленькую леди и её семью, мы с вами до конца, вперёд!»

Поклонники были в восторге от этого трогательного жеста, что и подтверждает ответный «твитт» автора поста: «Боже мой, Конор – ты легенда, это поможет семье, большое тебе спасибо, ты сошёл с ума! Макгрегор чемпион во всех смыслах!»