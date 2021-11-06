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«Рыбалка удалась». Вадим Немков показал свой улов

«Рыбалка удалась». Вадим Немков показал свой улов
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29-летний российский боец ММА и чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков продемонстрировал в социальных сетях свой улов.

«Рыбалка удалась», — гласит подпись Немкова к публикации.

Публикация доступна в «инстаграме» Вадима Немкова.

Напомним, ранее Вадим Немков, победивший Джулиуса Энгликаса на Bellator 268 болевым приёмом в четвёртом раунде, заработал $ 250 тыс., из которых 75 тыс. — бонус за победу. Энгликас получил $ 150 тыс. Американец Кори Андерсон, нокаутировавший Райана Бейдера во втором полуфинале, заработал $ 200 тыс., его соперник — 150.

Теперь Андерсон и Немков должны будут встретиться в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $ 1 млн. Однако у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку американские власти не признают российскую вакцину от коронавируса.

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