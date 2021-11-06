Результаты турнира Bellator 270 с титульным реванш-поединком Куилли – Фрейре

Этой ночью в Дублине (Ирландия) на стадионе «3Arena» состоялся турнир Bellator 270, в главном бою которого за вакантный титул в лёгком весе сошлись 32-летний ирландец Питер Куилли и 35-летний представитель Бразилии Патрики Фрейре.

Bellator 270. Результаты.

Основной кард.

Питер Куилли – Патрики Фрейре 2. Победа Фрейре техническим нокаутом во 2-м раунде.

Патрик Микс – Джеймс Галлахер. Победа Микса сабмишеном (гильотина) в 3-м раунде.

Даниэль Вайхель – Педру Карвалью. Победа Карвальо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Илиас Булаид – Жорж Сасу. Победа Булэйда раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).

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Предварительный кард.

Киаран Кларк – Джордан Бартон. Победа Кларка сабмишеном (удушающий приём сзади) в 3-м раунде.

Даниэле Скатицци – Брайан Хой. Победа Скатицци единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Ли Чедвик – Арунас Андрюскевичус. Победа Чедвика раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28).

Гёкхан Сарычам — Чарли Милнер. Победа Сарычама нокаутом на 15-й секунде поединка.

Николо Солли – Бобби Паллетт. Победа Солли раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).

Дэнни Нилан – Одри Керуш. Победа Нейлан техническим нокаутом (удары) в 3-м раунде.

Стивен Костелло – Юсуф Назокатов. Победа Назокатова сабмишеном во 2-м раунде.

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Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

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