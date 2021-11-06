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Александр Емельяненко показал фото со своего первого боя

Александр Емельяненко показал фото со своего первого боя
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал фотографию со своего первого профессионального поединка в ММА.

«Мой первый профессиональный бой по ММА. Харьков. Помню, что заработал за него меньше $ 100 — особо не разгуляешься», — написал Емельяненко.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, в последний раз Александр бился с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. В 2021 году российский боец должен провести ещё два поединка: Александр может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым.

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