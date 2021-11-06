Исмаилов — Минееву: выдержишь ещё два раунда?

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где поинтересовался мнением у подписчиков об их желании увидеть третий поединок с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.



«На этом фото мы как будто спрашиваем: «Ну что, Мага, хочешь третий бой?» А вы хотели бы видеть трилогию Минеев — Исмаилов?» — написал Гаджиев.

Фото можно посмотреть на странице Гаджиева в «Инстаграме».

С комментарием выступил сам Магомед:



«А Мага как будто спрашивает в этот момент у Минеева: «Выдержишь ещё два раунда?»

На турнире AMC Fight Nights 105 Минеев и Исмаилов встречались уже во второй раз. Бой завершился победой Владимира Минеева. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.