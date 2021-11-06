Президент UFC рассказал, когда Чимаев проведёт следующий бой и когда сразится за титул

Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен уже приступил к работе по организации нового боя для Хамзата Чимаева. По словам Уайта, Чимаев должен провести очередной поединок уже в этом году.



«Увидят ли фанаты Чимаева снова в 2021 году? Да. Камару Усман? Не знаю, готов ли Чимаев к такому бою. Он только что буквально ворвался в десятку лучших, сразившись с 11-м номером рейтинга. Но совсем другое дело, когда выходишь с кем-то из топ-10 и начинаешь драться с пятым номером или выше. Ему осталось один или два боя до возможного титульного боя», — сказал Уайт в интервью на канале TSN в YouТube.

Последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.