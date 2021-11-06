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Джейк Пол — о бое с Томми Фьюри: 18 декабря его карьера будет закончена

Джейк Пол — о бое с Томми Фьюри: 18 декабря его карьера будет закончена
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Знаменитый блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями о предстоящем поединке с известным боксёром Томми Фьюри. Бой состоится во Флориде 18 декабря.

«Я тайно был в лагере в течение 7 недель, прежде чем Томми подписал контракт на этот бой. А он в то время был на вечеринках, курил сигары на поединке своих братьев и ел всякие пончики на свиданиях с Молли. Впервые в карьере меня сделали аутсайдером в этом бою. Мне это нравится.

Я был неудачником всю свою жизнь. Всегда считался проигравшим. Все мои противники относились ко мне легкомысленно. Удачи, Томми. 18 декабря твоя карьера будет закончена», — написал Пол.

Ранее Джейк заявил, что готов пожертвовать $ 10 млн на борьбу с мировым голодом.

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