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Хабиб — Уланбекову: ну ты даёшь. Следующий раз третий раунд со мной будешь делать

Хабиб — Уланбекову: ну ты даёшь. Следующий раз третий раунд со мной будешь делать
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма». Хабиб обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Тагиру Уланбекову, вспомнив его поединок с представителем Бразилии Алланом Насименто.

«Ну Тага, ты даёшь. Следующий раз третий раунд со мной будешь делать», — написал Нурмагомедов.

Напомним, поединок Уланбекова с Насименто продолжался все три раунда, в ходе которых россиянин доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Тагир, для которого этот успех стал уже 14-м в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Бразильский боец потерпел шестое поражение в 24 поединках.

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