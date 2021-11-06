Хабиб — Уланбекову: ну ты даёшь. Следующий раз третий раунд со мной будешь делать

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма». Хабиб обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Тагиру Уланбекову, вспомнив его поединок с представителем Бразилии Алланом Насименто.



«Ну Тага, ты даёшь. Следующий раз третий раунд со мной будешь делать», — написал Нурмагомедов.

Напомним, поединок Уланбекова с Насименто продолжался все три раунда, в ходе которых россиянин доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Тагир, для которого этот успех стал уже 14-м в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Бразильский боец потерпел шестое поражение в 24 поединках.