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Уайт ответил на вопрос о потенциальном бое Макгрегора и Фергюсона

Уайт ответил на вопрос о потенциальном бое Макгрегора и Фергюсона
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Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке с участием экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и американского бойца Тони Фергюсона.

«Сейчас нам всем просто нужно подождать и посмотреть, что произойдёт с Конором и как быстро он восстановится после полученной травмы. Надо понять, как скоро он сможет наносить удары ногами», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в поединках, так как ждёт полного восстановления после перелома ноги, который он получил на прошедшем в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

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