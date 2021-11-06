Уайт ответил на вопрос о потенциальном бое Макгрегора и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке с участием экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и американского бойца Тони Фергюсона.
«Сейчас нам всем просто нужно подождать и посмотреть, что произойдёт с Конором и как быстро он восстановится после полученной травмы. Надо понять, как скоро он сможет наносить удары ногами», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.
В настоящее время Макгрегор не принимает участия в поединках, так как ждёт полного восстановления после перелома ноги, который он получил на прошедшем в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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