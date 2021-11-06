Финальное промовидео к титульному бою Камару Усман — Колби Ковингтон

В UFC представили финальное промовидео ко второму бою с участием Камару Усмана и Колби Ковингтона. Бойцы сразятся в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США), где состоится турнир UFC 268. Поединок Усмана и Ковингтона станет главным боем вечера. Соперники будут биться за звание чемпиона в полусреднем весе.



Смотреть турнир UFC 268 можно на видеосервисах UFC Fight Pass, Wink и More.tv. Поединки основного карда запланированы приблизительно на 05:00 мск, а главный бой состоится не ранее 07:45 мск.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее, во время пресс-конференции, Ковингтон вступил в словесный конфликт с Усманом, в ходе которого стал жёстко оскорблять отца и мать Камару.

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