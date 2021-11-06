Хабиб — Махачеву: когда вырастешь, тебе тоже дадут 5 звёзд. Пока учись

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов через «сториз» своего «инстаграма» обратился к известному бойцу Исламу Махачеву. Хабиб сообщил Исламу, что если он будет продолжать работать в том же духе, то также получит 5 звёзд в игре UFC 4.

«Когда вырастешь, тебе тоже дадут 5 звёзд. Пока учись, братишка», — написал Нурмагомедов.

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом ещё в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для российского бойца та победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.