Онлайн-трансляция боя Камару Усман — Колби Ковингтон

В ночь с 6 на 7 ноября на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.
Посмотреть турнир UFC 268 можно будет на видеосервисах UFC Fight Pass, Wink и More.tv. Поединки основного карда запланированы приблизительно на 05:00 мск, а главный бой состоится не ранее 07:45 мск.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Усман и Ковингтон встретятся уже во второй раз. Первая встреча бойцов состоялась в декабре 2019 года. Тогда Камару победил техническим нокаутом в пятом раунде, защитив чемпионский титул UFC в полусреднем весе.
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