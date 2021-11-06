Гэтжи намекнул, что отправит Чендлера в нокаут на UFC 268
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Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с известным бойцом Майклом Чендлером.
«Ещё раз поспит», — написал Гэтжи.
Фото можно посмотреть на странице Джастина Гэтжи в «Инстаграме».
Гэтжи и Чендлер сразятся в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Поединки основного карда запланированы приблизительно на 05:00 мск.
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