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Гэтжи намекнул, что отправит Чендлера в нокаут на UFC 268

Гэтжи намекнул, что отправит Чендлера в нокаут на UFC 268
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Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с известным бойцом Майклом Чендлером.

«Ещё раз поспит», — написал Гэтжи.

Фото можно посмотреть на странице Джастина Гэтжи в «Инстаграме».

Гэтжи и Чендлер сразятся в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Поединки основного карда запланированы приблизительно на 05:00 мск.

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