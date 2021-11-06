Гэтжи намекнул, что отправит Чендлера в нокаут на UFC 268

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с известным бойцом Майклом Чендлером.



«Ещё раз поспит», — написал Гэтжи.

Фото можно посмотреть на странице Джастина Гэтжи в «Инстаграме».

Гэтжи и Чендлер сразятся в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Поединки основного карда запланированы приблизительно на 05:00 мск.

Турнир UFC 268 БЕСПЛАТНО вместе с UFC FIGHT PASS!



Регистрируйся СЕЙЧАС, получай 2 недели подписки и UFC 268 бесплатно!

Только для новых пользователей из России и СНГ!



Скачивай приложение UFC или проходи по ссылке. Как БЕСПЛАТНО активировать пробный период смотри тут.



Смотрим бои UFC онлайн бесплатно!

Подписывайся на UFC Fight Pass.