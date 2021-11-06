Онлайн-трансляция боя Камару Усман — Колби Ковингтон начнётся примерно в 07:45 мск

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир UFC 268. В главном противостоянии спортивного мероприятия за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.



Посмотреть турнир UFC 268 можно будет на видеосервисах UFC Fight Pass, Wink, а также More.tv. Поединки основного карда запланированы приблизительно на 05:00 мск, а главный бой состоится не ранее 07:45 мск.

Усман и Ковингтон встретятся уже во второй раз. Впервые бойцы встречались ещё в 2019 году. Тогда Камару победил техническим нокаутом в пятом раунде, защитив чемпионский титул UFC в полусреднем весе.



Ранее, во время пресс-конференции, Ковингтон вступил в словесный конфликт с Усманом, в ходе которого стал жёстко оскорблять отца и мать Камару.



UFC 268. Взвешивание

Основной кард:

Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)

Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)

Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)

Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)

Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).



Предварительный кард:



Алекс Перейра (185,8) — Андреас Михайлидис (185)

Эл Яквинта (155,8) — Бобби Грин (155,2)

Филипп Хоуз (185,4) — Крис Кёртис (186)

Эдмен Шахбазян (185,4) — Нассурдин Имавов (184,6)

Иэн Гарри (169,6) — Джордан Уилльямс (170,6)



Ранний предварительный кард:



Жан Вилланте (260,6) — Крис Барнетт (263,8)

Дастин Джейкоби (203,4) — Джон Аллан (205,0)

Мелсик Багдасарян (145,4) — Бруно Соуза (148,4)

Карлос Вергара — Оде Осборн (125,2).

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