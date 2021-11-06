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Бой Камару Усман — Колби Ковингтон: онлайн-трансляция, где смотреть прямой эфир 7 ноября 2021, время начала по Москве

Онлайн-трансляция боя Камару Усман — Колби Ковингтон начнётся примерно в 07:45 мск
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир UFC 268. В главном противостоянии спортивного мероприятия за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.

Посмотреть турнир UFC 268 можно будет на видеосервисах UFC Fight Pass, Wink, а также More.tv. Поединки основного карда запланированы приблизительно на 05:00 мск, а главный бой состоится не ранее 07:45 мск.

Усман и Ковингтон встретятся уже во второй раз. Впервые бойцы встречались ещё в 2019 году. Тогда Камару победил техническим нокаутом в пятом раунде, защитив чемпионский титул UFC в полусреднем весе.

Ранее, во время пресс-конференции, Ковингтон вступил в словесный конфликт с Усманом, в ходе которого стал жёстко оскорблять отца и мать Камару.

UFC 268. Взвешивание

Основной кард:

Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)
Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)
Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)
Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)
Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).

Предварительный кард:

Алекс Перейра (185,8) — Андреас Михайлидис (185)
Эл Яквинта (155,8) — Бобби Грин (155,2)
Филипп Хоуз (185,4) — Крис Кёртис (186)
Эдмен Шахбазян (185,4) — Нассурдин Имавов (184,6)
Иэн Гарри (169,6) — Джордан Уилльямс (170,6)

Ранний предварительный кард:

Жан Вилланте (260,6) — Крис Барнетт (263,8)
Дастин Джейкоби (203,4) — Джон Аллан (205,0)
Мелсик Багдасарян (145,4) — Бруно Соуза (148,4)
Карлос Вергара — Оде Осборн (125,2).

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