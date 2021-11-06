Волков высказался о ситуации с нападением в Москве на отца с ребенком

Российский боец UFC Александр Волков высказался о ситуации с нападением нескольких человек на отца с ребёнком, которая произошла в Москве.



«Вставлю свои пять копеек по поводу ситуации, которая произошла в Москве на днях — нападение нескольких человек на отца с ребёнком. Почему какие-то особи, которые не умеют драться, не имеют мозгов, представления о чести, достоинстве, позволяют себе такое поведение? Как бродячие собаки выбирают себе жертву послабее, нападают на неё и вымещают свою агрессию. Они не способны справиться со своими животными инстинктами.



Надеюсь, что среди моих подписчиков есть люди, работающие в органах, в структурах, которые могут повлиять на то, чтобы этот вопрос взяли на особый контроль, на то, чтобы этих людей нашли, опубликовали их имена, чтобы их родственники и товарищи порадовались тому, ч кем они общаются, кто они на самом деле такие. А для всех остальных — я понимаю, что не все бойцы UFC, не все могут постоять за себя. Носите с собой элементарные средства самообороны, ходите на курсы использования этих средств и чувствуйте себя увереннее. А лучше всего — старайтесь избегать таких конфликтов», — сказал Александр Волков на видео, опубликованном в его «инстаграме».