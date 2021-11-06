Вячеслав Дацик провёл спарринг с Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик подрался с рэпером Джиганом. Дацик выложил в своём «инстаграме» нарезку с их спарринга.



Как сказал Дацик, целью спарринга стала проверка готовности Джигана к бою с Александром Емельяненко. Ожидается, что бой Емельяненко и Джигана состоится до конца 2021 года, однако контракт на бой в настоящий момент не подписан.

Кроме того, в обозримом будущем ожидается поединок Емельяненко — младшего с Дациком. Ранее Дацик попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова устроить ему бой с Александром Емельяненко в Грозном.



Последний бой Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.