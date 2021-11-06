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Хабиб Нурмагомедов получил именную футболку московского «Динамо»

Хабиб Нурмагомедов получил именную футболку московского «Динамо»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что получил именную футболку от московского футбольного клуба «Динамо».

«Спасибо большое за футболку», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Футболка под 29-м номером символизирует профессиональный рекорд Хабиба — 29 побед в 29 поединках.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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