Багаутинов за минуту и 1 секунду победил техническим нокаутом Сантеллу на турнире Brave CF

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов одержал победу в главном поединке турнира Brave CF 55, который промоушен проводил в Ростове-на-Дону совместно с Pro FC.



Поединок завершился уже в первом раунде — в самом начале второй минуты боя Али нокаутировал своего соперника Шона Сантеллу.



Напомним, Сантелла вышел на бой на коротком уведомлении. Изначально Багаутинов должен был драться с Хосе Торресом, однако он снялся с соревнований из-за трудностей с весогонкой в тот момент, когда до официального взвешивания оставалось меньше 24 часов.



BRAVE CF 55:



Али Багаутинов — Шон Сантелла — победа Багаутинова техническим нокаутом в первом раунде

Артур Свиридов — Ибрагим Мане — ничья единогласным решением судей

Камиль Магомедов — Сэм Паттерсон — победа Паттерсона приёмом во втором раунде

Рустам Чсиев — Абусупьян Алиханов — победа Алиханова решением большинства судей

Андрей Браговский — Сергей Ясковец — победа Ясковца нокаутом во втором раунде

Камал Магомедов — Виталий Твердохлебов — победа Магомедова приёмом в первом раунде

Артур Алиев — Али Абдулхаликов — победа Абдулхаликова единогласным решением судей

Газимурад Магомедов — Джабраил Айдамиров — победа Магомедова нокаутом в первом раунде

Ахмед Омаров — Альберт Маллакурбанов — победа Маллакурбанова единогласным решением судей

Алан Балаев — Вадим Павликов — победла Павликова приёмом в третьем раунде.