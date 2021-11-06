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Багаутинов за минуту и 1 секунду победил техническим нокаутом Сантеллу на турнире Brave CF

Багаутинов за минуту и 1 секунду победил техническим нокаутом Сантеллу на турнире Brave CF
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Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов одержал победу в главном поединке турнира Brave CF 55, который промоушен проводил в Ростове-на-Дону совместно с Pro FC.

Поединок завершился уже в первом раунде — в самом начале второй минуты боя Али нокаутировал своего соперника Шона Сантеллу.

Напомним, Сантелла вышел на бой на коротком уведомлении. Изначально Багаутинов должен был драться с Хосе Торресом, однако он снялся с соревнований из-за трудностей с весогонкой в тот момент, когда до официального взвешивания оставалось меньше 24 часов.

BRAVE CF 55:

Али Багаутинов — Шон Сантелла — победа Багаутинова техническим нокаутом в первом раунде
Артур Свиридов — Ибрагим Мане — ничья единогласным решением судей
Камиль Магомедов — Сэм Паттерсон — победа Паттерсона приёмом во втором раунде
Рустам Чсиев — Абусупьян Алиханов — победа Алиханова решением большинства судей
Андрей Браговский — Сергей Ясковец — победа Ясковца нокаутом во втором раунде
Камал Магомедов — Виталий Твердохлебов — победа Магомедова приёмом в первом раунде
Артур Алиев — Али Абдулхаликов — победа Абдулхаликова единогласным решением судей
Газимурад Магомедов — Джабраил Айдамиров — победа Магомедова нокаутом в первом раунде
Ахмед Омаров — Альберт Маллакурбанов — победа Маллакурбанова единогласным решением судей
Алан Балаев — Вадим Павликов — победла Павликова приёмом в третьем раунде.

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