«Ты отсталая жертва инцеста?» Макгрегор жёстко ответил Махачеву на твит 6-летней давности

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор жёстко прошёлся по российскому бойцу Исламу Махачеву после того, как наткнулся на старый твит россиянина о себе.
В 2015 году Ислам написал в преддверии поединка с Чедом Мендесом: «Страшно представить, что будет, если после таких разговоров Конор проиграет».
Махачев подразумевал трэш-ток, который лился из уст Макгрегора в преддверии боя.
Несмотря на сомнения Махачева, в том бою Макгрегор одержал победу во втором раунде.
Шесть лет спустя Макгрегор нашёл твит Махачева и оставил на него жёсткий ответ.
«Ты что, отсталая жертва инцеста? А что насчет того, что было после этого? Ты никто без меня, не забывай. Умоляй меня. Даже если я обделаюсь в автобусе, такой ноунейм, как ты, останется никем, пацан. Никем в этом большом мире. Обделался в автобусе, а теперь живёт за счёт чужой работы», — написал Конор Макгрегор Исламу Махачеву в «Твиттере», однако вскоре удалил запись.
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