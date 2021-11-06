Все результаты турнира Brave CF 55

6 ноября в Ростове-на-Дону состоялся турнир Brave CF 55, который промоушен проводил совместно с Pro FC.



В главном поединке турнира российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов одержал победу над Шоном Сантеллой. Бой завершился уже после первой минуты первого раунда.



Напомним, Сантелла вышел на бой на коротком уведомлении. Изначально Багаутинов должен был драться с Хосе Торресом, однако он снялся с соревнований из-за трудностей с весогонкой в тот момент, когда до официального взвешивания оставалось меньше 24 часов.



Brave CF 55. Результаты турнира



Али Багаутинов победил Шона Сантеллу техническим нокаутом (раунд 1, 1:01) и вышел в финал турнира Brave CF в наилегчайшем весе, где встретится с Велимурадом Алхасовым

В поединке Ибрагима Мане и Артура Свиридова единогласным решением судей зафиксирована ничья

Сэм Паттерсон победил Камиля Магомедова удушающим приёмом — (раунд 2, 3:21)

Абусупьян Алиханов победил Рустама Чсиева решением большинства судей

Сергей Ясковец победил Андрея Браговского техническим нокаутом (раунд 2, 4:53)

Камал Магомедов победил Виталия Твердохлебова болевым приёмом на руку — (раунд 1, 0:52)

Али Абдулхаликов победил Артура Алиева единогласным решением

Газимурад Магомедов победил Джабраила Айдамирова техническим нокаутом (раунд 1, 0:46)

Альберт Маллакурбанов победил Ахмеда Омарова единогласным решением

Вадим Павликов победил Алана Балаева удушающим приёмом — (раунд 3, 3:56).